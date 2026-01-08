Biathlon heute live: Sprint der Frauen in Oberhof im Free-TV, Stream und Ticker

Eigentlich sollte der Sprint der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof erst am Freitag stattfinden. Nun wurde er vom Weltverband IBU auf den Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr im LIVETICKER) vorgezogen.
Wer gewinnt den Sprint in Oberhof?
Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof steht der Sprint bei den Frauen an. Das Wetter wirbelt den Zeitplan durcheinander.
Kann Janina Hettich-Walz in Oberhof das Podest angreifen?
Am Freitag soll es am Rennsteig zu Sturmböen von über 80 km/h kommen. Auch der Sprint der Männer wurde vorverlegt, allerdings nur um ein paar Stunden.
Biathlon heute im TV: So können Sie den Sprint der Frauen in Oberhof LIVE verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: sportschau.de, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Kann Janina Hettich-Walz den Schwung von ihrem Coup beim Event auf Schalke kurz vor Jahreswechsel wiederholen?
„Ich nehme das positive Gefühl vom Schießstand mit, im Verfolger hat es ja auch bei mir ganz gut geklappt“, hatte Hettich-Walz nach dem Sieg auf Schalke gesagt: „Bislang blieb diese Saison leider die eine oder andere Scheibe zu viel stehen. Ich hoffe, dass ich den Schwung mit ins neue Jahr nehmen kann.“
Am Samstag steht dann für die Frauen die Staffel an (14.25 Uhr), ehe es am Sonntag in der Verfolgung zur Sache geht (14.30 Uhr).
