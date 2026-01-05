Biathlon: "Neuanfang" - Deutscher Star gibt Comeback

SPORT1 05.01.2026 • 11:42 Uhr Der DSV gibt den Kader für die Biathlon-Wettkämpfe in Oberhof bekannt. Während zwei Männer weichen müssen, freut sich eine junge Athletin über ihr Comeback.

Es geht wieder los. Am Donnerstag startet der Biathlon-Weltcup in Oberhof mit dem Sprint der Herren (ab 14:10 Uhr im LIVETICKER). Bei den Rennen am Grenzadler im Thüringer Wald werden Zehntausende Zuschauer erwartet.

Nun ist auch klar, welchen deutschen Athletinnen und Athleten die Fans zujubeln können. So hat der Deutsche Skiverband das Aufgebot für die Wettkämpfe bekanntgegeben. Erfreulich: Selina Grotian ist zurück. Die 21-Jährige hatte zuletzt die Weltcups in Hochfilzen und Le Grand Bornand krankheitsbedingt verpasst.

„Die Erkrankung hat letztlich etwas länger gedauert als zunächst gedacht oder erhofft. Für mich fühlt es sich aktuell wie ein zweiter Saisonbeginn an, gewissermaßen wie ein Neuanfang“, wird Grotian in der Meldung des DSV zitiert. Für die Rückkehrerin fliegt Julia Kink aus dem Kader.

Riethmüller und Kaiser müssen weichen

Bei den Herren gibt es derweil sogar zwei Veränderungen, die Sportdirektor Felix Bitterling wie folgt erklärt: „Danilo Riethmüller und Simon Kaiser gehen trotz wiederholt guter Laufleistungen zum IBU-Cup an den Arber, mit der Erwartung, dort eine entsprechende Reaktion zu sehen.“

Und weiter: „Im Gegenzug rücken Lucas Fratzscher und Johannes Kühn nach starken Leistungen im IBU-Cup im Dezember in das Weltcup-Team nach.“

Bei den Damen gehen neben Grotian Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt und Anna Weidel an den Start.