Biathlon: Preuß mit dem B-Team zur Olympia-Generalprobe

SID 21.01.2026 • 11:35 Uhr Franziska Preuß geht für ihren olympischen Medaillentraum eigene Wege. Statt im Höhentrainingslager arbeitet sie in Nove Mesto an der Form.

Hoffnungsträgerin Franziska Preuß sucht anders als viele Topathletinnen beim letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen nach ihrer Medaillenform.

Neben der Gesamtweltcupsiegerin starten aus dem deutschen Olympiateam lediglich Anna Weidel und Philipp Horn bei den Rennen in Nove Mesto. Auch international lassen viele Stars mit Blick auf die olympischen Wettkämpfe in Antholz (8. bis 21. Februar) die Station in Tschechien aus.

Neben Preuß und Weidel bilden Marlene Fichtner, Julia Kink, Sophia Schneider sowie Rückkehrerin Hanna Kebinger das deutsche Frauen-Team. Bei den Männern schickt der Deutsche Skiverband (DSV) Johannes Kühn, Simon Kaiser, Danilo Riethmüller, Rückkehrer Roman Rees sowie die Debütanten Leonhard Pfund und Elias Seidl ins Rennen, bei rechtzeitiger Genesung stößt Olympiafahrer Horn zum Sammeln von Wettkampfpraxis für den abschließenden Massenstart dazu.

Der Großteil des Olympiateams um Philipp Nawrath und Vanessa Voigt legt eine kurze Pause ein, ehe es am Montag in ein finales Höhentrainingslager nach Obertilliach geht. Preuß, Weidel und Horn werden dorthin nachreisen.

Preuß: „Baustellen, die man in den Griff kriegen muss“

„Ich brauche noch ein paar Rennkilometer, mir fehlt aus dem Dezember einiges“, begründete die bislang ohne Podestplatz gebliebene Preuß ihren Start in Nove Mesto: „Es gibt einfach noch Baustellen, die man in den Griff kriegen muss. Ich mache mir viele Gedanken.“

In Tschechien legen erst die Männer am Donnerstag mit ihrem verkürzten Einzel los, ehe die Frauen am Freitag (jeweils 18.15 Uhr) dran sind. Nach dem Single Mixed (13.15 Uhr) und der Mixed Staffel (15.10 Uhr) am Samstag stehen zum Abschluss am Sonntag (15.15 und 18.15 Uhr) noch die Massenstarts an.