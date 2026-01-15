Dahlmeier-Tod: Biathlon-Star Preuß noch immer tief betroffen

SPORT1 15.01.2026 • 09:33 Uhr Der tragische Unfalltod von Biathlon-Legende Laura Dahlmeier vor einem halben Jahr wühlt Franziska Preuß auch heute noch auf.

Auch ein halbes Jahr nach dem tragischen Unfalltod der einstigen deutschen Spitzenbiathletin Laura Dahlmeier ist ihre frühere Teamkollegin Franziska Preuß noch heute tief betroffen.

„Lauras Tod hat mich schwer beschäftigt, tut es auch immer noch“, erklärte die Gesamtweltcup-Siegerin der Saison 2024/25 nun bei der Süddeutschen Zeitung. „Sie fehlt als Mensch und als Sportlerin, speziell im Biathlon, weil sie ja weiter mit dabei war als Expertin.“

Die ehemaligen Zimmergenossinnen stiegen nahezu zeitgleich in den Weltcup ein und feierten zusammen große Erfolge wie bei der Weltmeisterschaft 2015 in Kontiolahti, als sie gemeinsam Staffelgold gewannen.

Biathlon: Preuß trauert um Legende Dahlmeier

„Wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann haben wir eigentlich immer Gaudi gehabt auf dem Zimmer“, betonte die 31-Jährige. „Laura hat mich gut herangeführt an das Ganze. Sie war ja bereits eine Saison länger im Weltcup dabei, hat sich schon besser ausgekannt. Und da habe ich mir viel von ihr abschauen können.“

Vor allem Dahlmeiers Mentalität habe Preuß imponiert: „Laura war sehr straight. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann hat sie das durchgezogen. Da war ich manchmal eher emotionaler. Laura hat mich mehr dazu gebracht, das abzulegen. Wenn sie ein Ziel gehabt hat, dann hat sie das kompromisslos verfolgt.“