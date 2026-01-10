Nach Aufholjagd: DSV-Frauen wieder auf dem Podest

SID 10.01.2026 • 15:50 Uhr In Oberhof liegen die deutschen Biathletinnen früh deutlich zurück - kämpfen sich aber doch noch nach vorne.

Die deutsche Frauen-Staffel hat sich beim Weltcup in Oberhof nach einer Aufholjagd den zweiten Podestplatz des Winters gesichert.

Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Schlussläuferin Franziska Preuß belegten am Samstag nach einer Strafrunde und 13 Nachladern wie bereits in Hochfilzen den dritten Rang (+1:28,4 Minuten). Den Sieg sicherten sich die favorisierten Französinnen um die Gesamtweltcupführende Lou Jeanmonnot (0 Strafrunden+8 Nachlader) souverän vor Norwegen (1+7/+53,7 Sekunden).

Aufholjagd reicht für das Podest

Grotian, die in Oberhof ihr Comeback nach längerer Krankheitspause gibt, eröffnete für die deutsche Mannschaft. Stehend handelte sie dem DSV-Quartett dann aber eine Strafrunde ein, Tannheimer ging an Position zehn liegend in die Loipe. „Ich habe mir schon beim Hinstellen gedacht: ‚Oh, das könnte schwierig werden‘“, sagte Grotian in der ARD: „Ich habe mein Bestes gegeben, aber leider mit der Strafrunde.“

In der Folge benötigte auch Tannheimer zahlreiche Nachlader - und dennoch brachte sie das DSV-Team bis auf Platz fünf nach vorne. „Der Wind war gar nicht so das Problem, eher die Kälte“, sagte die 20-Jährige. Hettich-Walz führte das deutsche Quartett auf Platz zwei, bevor Deutschlands Sportlerin des Jahres Preuß dann aber nach drei Nachladern beim letzten Schießen noch Norwegens Maren Kirkeeide vorbeiziehen lassen musste.