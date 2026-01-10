"Nicht wettkampffähig": Horn verpasst Verfolgung und Staffel

SID 10.01.2026 • 10:35 Uhr Für den deutschen Biathleten Philipp Horn ist das Heimspiel in Oberhof vorzeitig beendet.

Für Biathlet Philipp Horn ist das Weltcup-Heimspiel in Oberhof vorzeitig beendet. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) nur wenige Stunden vor der Verfolgung der Männer am Samstag im Thüringer Wald (12.00 Uhr/ARD und Eurosport) bekannt gab, sei der 31-Jährige aufgrund seit Freitag bestehender Symptome „nicht wettkampffähig“.

Horn wäre als Siebter mit 39 Sekunden Rückstand auf Sprintsieger Tommaso Giacomel aus Italien in das Jagdrennen gegangen.

Horn, der mit seinem dritten Platz im Sprint in Hochfilzen für das erste deutsche Podest des Winters gesorgt hatte, fällt damit auch für die abschließende Staffel am Sonntag (11.00 Uhr/ARD und Eurosport) aus.