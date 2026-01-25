Para: Messinger, Recktenwald und Wicker holen Gesamtweltcup

SID 25.01.2026 • 16:49 Uhr Das deutsche Team feiert beim letzten Biathlon-Weltcup der Saison große Erfolge.

Biathlet Nico Messinger hat sechs Wochen vor den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo seine Gold-Ambitionen nachhaltig untermauert. Der 31-Jährige gewann beim Weltcup im polnischen Jakuszyce zwei von drei Rennen in der Klasse der Sehbehinderten und sicherte sich damit vor seinem Teamkollegen Lennart Volkert auch den Triumph im Gesamtweltcup. Insgesamt holte das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) im Biathlon drei große Kristallkugeln.

Neben Messinger sicherten sich nach dem letzten von neun Saisonrennen auch Anja Wicker in der sitzenden Klasse sowie Johanna Recktenwald bei den sehbehinderten Frauen jeweils Platz eins im Gesamtweltcup. Recktenwald, Deutschlands Para Sportlerin des Jahres 2025, reichten hierfür bei der letzten Station zwei zweite sowie ein dritter Platz. Wicker wurde in Polen zweimal Vierte und zum Abschluss Dritte, damit rettete sie ein Polster von 50 Punkten vor Dauerrivalin Oksana Masters.

Neben den drei Gesamtweltcupsiegern schafften in Jakuszyce auch Paralympics-Gewinnerin Linn Kazmaier als Dritte der Sprint-Verfolgung, Lennart Volkert als Zweiter der Sprint-Verfolgung sowie Marco Maier als Zweiter des abschließenden Einzels der stehenden Klasse den Sprung aufs Podest. Insgesamt ging es damit für die deutschen Starter bei der Biathlon-Generalprobe für die Paralympics neunmal aufs Treppchen.