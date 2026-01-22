Verkürzter Einzel: Rees als Siebter bester DSV-Athlet

SID 22.01.2026 • 19:47 Uhr Bei seiner Rückkehr in den Weltcup erreicht Roman Rees die Top-10. Auch ein Debütant überzeugt.

Roman Rees hat bei seiner Rückkehr in den Biathlon-Weltcup eine Top-10-Platzierung erreicht. In Abwesenheit der deutschen Olympiafahrer belegte der 32-Jährige als bester DSV-Athlet im verkürzten Einzel über 15 Kilometer Rang sieben (1 Schießfehler/+2:16,5 Minuten).

„Das Ziel war es, ein gutes Rennen zu absolvieren, aber ich habe auch ein wenig auf die Top-10 spekuliert. Ich bin rundum zufrieden, es war ein erfolgreicher Abend“, sagte Rees nach dem Rennen in der ARD.

Er fügte hinzu: „Das hatte etwas von Champions League mit dem Flutlicht. Ich fand es super-cool, bei dieser Atmosphäre zu laufen.“

Franzose holt sich den Sieg

Den Sieg sicherte sich der fehlerfreie Franzose Eric Perrot vor seinem Landsmann Emilien Jacquelin (0/+41,8 Sekunden) und dem Italiener Lukas Hofer (0/+54,1).

Nach Rees erreichte aus deutscher Sicht Danilo Riethmüller einen guten elften Rang (2/+2:34,2). Knapp dahinter überzeugte Debütant Leonhard Pfund, der bis zum letzten Schießen eine Top-Fünf-Platzierung im Blick hatte, auf dem 13. Platz (2/+2:48,9).

Johannes Kühn (5/+5:17,6), der zweite Debütant Elias Seidl (6/+6:47,3) und Simon Kaiser (9/+7:15,5) lagen nach Problemen am Schießstand deutlich zurück.

Preuß in Nove Mesto am Start

Während der Großteil des Olympiateams, darunter bei den Männern Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel und Lucas Fratzscher, eine kurze Pause vor dem Höhentrainingslager in Obertilliach einlegt, ist Franziska Preuß in Tschechien am Start.

„Ich brauche noch ein paar Rennkilometer, mir fehlt aus dem Dezember einiges“, begründete Preuß ihren Start in Nove Mesto: „Es gibt einfach noch Baustellen, die man in den Griff kriegen muss. Ich mache mir viele Gedanken.“

Schließlich ist Deutschlands Sportlerin des Jahres wenige Wochen vor Start der Wettbewerbe in Antholz (8. bis 21. Februar) noch immer ohne Podest in dieser Saison. Wichtiges Selbstvertrauen kann sie sich nun am Freitag (18.15 Uhr/ARD) im verkürzten Einzel der Frauen über 12,5 Kilometer sammeln. Neben Preuß ist aus dem Aufgebot für die Winterspiele noch Anna Weidel in Nove Mesto dabei.