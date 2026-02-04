Para-Biathletin Anja Wicker zur Sportlerin des Monats gewählt

SID 04.02.2026 • 12:58 Uhr Für ihren Sieg im Gesamtweltcup wird die deutsche Para-Biathletin Anja Wicker ausgezeichnet.

Die deutsche Para-Biathletin Anja Wicker wurde von rund 4000 Athletinnen und -athleten für ihre starken Saisonleistungen honoriert und zur Sportlerin des Monats Januar gewählt.

Die 34-Jährige sammelte mehrere Podestplatzierungen im Biathlon und Langlauf und konnte sich den Gesamtweltcup im Biathlon sichern. Ein Highlight war der Heimsieg im Sprint über 7,5 Kilometer im Nordic-Center Notschrei.