Biathlon: Verkündung von Karriereende live im TV

Mette Bech 30.03.2026 • 01:15 Uhr Im schwedischen Biathlon-Team gibt es einen überraschenden Abgang. Anton Ivarsson verabschiedet sich mit nur 25 Jahren aus dem Profisport - und verkündet dies live im TV.

Anton Ivarsson hat bei den schwedischen Biathlon-Meisterschaften in einer Live-Übertragung sein Karriereende verkündet. Der erst 25-Jährige kämpfte in den vergangenen Monaten mit mehreren Verletzungen und erklärte im Interview bei Expressen, warum er zuletzt „völlig deprimiert“ gewesen war.

„Ich habe jegliche Freude am Biathlon verloren und es fühlt sich an, als sei es die richtige Entscheidung, etwas anderes zu machen“, erklärte der schwedische Biathlet. Bei der Europameisterschaft 2024 in Estland feierte Ivarsson seinen größten Erfolg, als er in der Single-Mixed-Staffel mit seiner Landsfrau Sara Andersson die Goldmedaille gewann.

Die vielen Verletzungen warfen ihn in seiner noch jungen Karriere allerdings immer wieder zurück, was seinen Entschluss, seine Karriere zu beenden, beschleunigte.

„Ich hatte in den letzten Jahren mit vielen Operationen zu kämpfen, und dieses Jahr ist es besonders schlimm gelaufen“, berichtete Ivarsson.