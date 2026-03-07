Biathlon: Der Körper streikt! Deutsches Ass muss Saison beenden

Dominik Hager 07.03.2026 • 18:14 Uhr Gesundheitliche Probleme zwingen Sophia Schneider zum vorzeitigen Saisonaus. Die 28-Jährige hat mit Rückenproblemen zu kämpfen.

Für die deutsche Biathletin Sophia Schneider geht eine weitere Saison enttäuschend zu Ende – und das auch noch früher als geplant. Die 28-Jährige musste die Saison aufgrund von gesundheitlichen Problemen vorzeitig beenden, wie sie auf Instagram verriet.

„Nach ein paar herausfordernden Wochen musste ich in Absprache mit den Ärzten und Trainern einsehen, dass es so aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, Wettkämpfe auf höchstem Niveau zu bestreiten“, schilderte Schneider ihre Situation.

Biathlon: Schneider nur einmal in den Top 30

Schneider war im Winter 2025/26 lediglich in Ruhpolding und Nove Mesto auf Weltcup-Ebene zum Einsatz gekommen. Ihr bestes Resultat war ein 30. Platz im Sprint von Ruhpolding. Im Anschluss kam sie weder im Weltcup noch im IBU-Cup zum Einsatz.

In der „zweiten Liga im Biathlon“ konnte sie zuvor immerhin einige Podiumsplätze einfahren – ehe die Gesundheit nicht mehr mitspielte.

Rückenprobleme für Saisonaus verantwortlich

Letztlich waren es Rückenprobleme, die Schneider entscheidend ausbremsten. „Aufgrund von zwei Entzündungen der Facettengelenke im Rücken war es für mich nicht mehr möglich, im letzten Trimester noch Wettkämpfe zu absolvieren“, berichtete sie.