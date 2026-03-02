Biathlon: Deutscher Nachwuchs bei Heim-WM chancenlos

Mette Bech 02.03.2026 • 18:41 Uhr Nächster Dämpfer für den deutschen Biathlon-Nachwuchs. Die Mixed-Staffel der Jugendklasse verfehlt das Podest bei der Heim-WM deutlich. Das Warten auf die erste Medaille geht weiter.

Das durchwachsene Abschneiden der deutschen Biathleten bei den Olympische Spielen in Mailand und Cortina 2026 hat sich nun auch auf die nächste Generation übertragen. Der Biathlon-Nachwuchs blieb auch im fünften und sechsten Rennen bei der Heim-Weltmeisterschaft in Arber am Bayerischen Wald ohne Medaille.

Die Mixed-Staffel der Jugend-Klasse verfehlte das Podest klar. Hannes Lipfert, Björn Hederich, Katharina Staller und Giovanna Nicolussi kamen mit etwas mehr als viereinhalb Minuten Rückstand zur Spitze ins Ziel und landeten nur auf Platz neun.

Biathlon: DSV-Nachwuchs schwächelt am Schießstand

Aufgrund von Schwächen am Schießstand verlor das DSV-Quartett mit insgesamt 14 Nachladern und einer Strafrunde früh im Rennen den Anschluss zur Spitze. Startläufer Lipfert brauchte sechs Nachlader und übergab mit einem Rückstand von 1:21 Minuten an Hederich.

Der 18-Jährige konnte den Rückstand nicht aufholen, brauchte weitere fünf Nachlader und übergab mit einem Rückstand von 2:22 Minuten an seine Teamkollegin Staller.

Diese überzeugte als einzige deutsche Nachwuchs-Hoffnung am Schießstand und traf alle zehn Scheiben. Schlussläuferin Nicolussi musste allerdings im Liegendanschlag in die Strafrunde und warf damit die deutsche Mixed-Staffel weit zurück.

Österreich holt Gold vor Norwegen

Die Goldmedaille sicherte sich Österreich, 1:26 Minuten vor Norwegen. Rang drei ging nach Finnland (+2:03 Minuten), Italien wurde Vierter.

Die Mixed-Staffel in der Junioren-Klasse um Korbi Kübler, Lukas Tannheimer, Leni Dietersberger und Sydney Wüstling verpasste eine Medaille ebenfalls und belegte den fünften Platz. Der Sieg ging überraschend an Lettland.