Biathlon: DSV-Trainer enthüllt Krebs-Schock

Der DSV-Coach Sverre Olsbu Röiseland ist an Hodenkrebs erkrankt. Dies gab der Co-Trainer der deutschen Biathlon-Frauen auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Eine erforderliche Operation hat er demnach bereits hinter sich.
DSV-Trainer enthüllt Krebsdiagnose
Nach den Olympischen Spielen kam der Schock: Röiseland erhielt „eine Nachricht, die meine Pläne auf den Kopf stellte“, schrieb er: „Die schlimmste Nachricht, die ich bisher in meinem Leben erhalten habe!“
Anstatt wie geplant eine freie Woche mit seiner Familie zu Hause zu verbringen, musste sich der Norweger einer Operation unterziehen. „Glücklicherweise haben wir ein fantastisches Gesundheitssystem, sodass ich kurz nach der Nachricht einen Termin für die Operation bekam“, lobte er das norwegische Gesundheitssystem.
Röiseland kann nach OP aufatmen
Obwohl alles ziemlich schnell gehen musste, kann der 35-Jährige nach dem Eingriff wieder aufatmen.
„Die Operation verlief sehr gut, und es gibt keine Anzeichen für eine Ausbreitung“, sagte er. „Jetzt freue ich mich darauf, bald wieder mit dem Team beim Weltcup dabei zu sein! Etwas eingeschränkt, aber bereit für die Arbeit“, schrieb er.
Am Ende seiner Nachricht hinterließ er eine wichtige Botschaft an alle seine Follower: „Lasst euch untersuchen. Wenn man es früh entdeckt, sind die Prognosen sehr gut.“ Beim Biathlon-Weltcup in Otepää wird er in eingeschränkter Funktion wieder dabei sein.