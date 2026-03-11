Biathlon: Eisenbichler tritt Bitterling-Nachfolge an

SID 11.03.2026 • 14:37 Uhr Der 50-Jährige kehrt zum DSV zurück und steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

Ein alter Bekannter soll das deutsche Biathlon-Team nach den zahlreichen Olympia-Enttäuschungen wieder zu neuen Glanzleistungen führen: Bernd Eisenbichler kehrt zum 1. Mai nach vier Jahren zum Deutschen Skiverband zurück und wird als Sportdirektor die Nachfolge von Felix Bitterling antreten. Der 48-Jährige wechselt nach dem Winter zur Internationalen Biathlon Union (IBU).

Eisenbichler hatte das Amt von 2019 bis 2022 zu Zeiten von Denise Herrmann-Wick oder Arnd Peiffer schon einmal inne. Nach dem Rücktritt von Franziska Preuß steht der 50-Jährige, der zuletzt bei einem Unternehmen gearbeitet hat, vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Es gehe „jetzt darum, gemeinsam mit allen Beteiligten zu prüfen, an welchen Stellen wir weiter nachschärfen müssen, damit wir sowohl in der Weltspitze als auch im Nachwuchsbereich dauerhaft erfolgreich bleiben“, sagte Eisenbichler. Mit Bitterling, der ihm nachgefolgt war, habe er bereits über „zentrale Themen“ gesprochen.

Den Deutschen Skiverband (DSV) habe letztendlich „das Gesamtkonzept von Bernd Eisenbichler am meisten überzeugt. Seine Ideen, seine Erfahrung im internationalen Biathlon und sein klarer Blick auf die nächsten Entwicklungsschritte haben für uns den Ausschlag gegeben“, sagte DSV-Vorstand Andreas Schlüter.