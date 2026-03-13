Biathlon: Drama in Otepää! Deutsches Podest um Haaresbreite verpasst

SID 13.03.2026 • 16:30 Uhr Einen Tag nach dem Podest von Philipp Nawrath fehlen Janina Hettich-Walz nur 1,7 Sekunden auf den dritten Platz. Vanessa Voigt hat Probleme am Schießstand.

Biathletin Janina Hettich-Walz hat beim Weltcup in Otepää den nächsten deutschen Podestplatz nur knapp verpasst.

Einen Tag nach dem dritten Rang von Philipp Nawrath belegte die 22-Jährige im Sprint über 7,5 Kilometer ohne Fehler am Schießstand Platz vier. Zur Französin Lou Jeanmonnot fehlten lediglich 1,7 Sekunden.

Den Tagessieg sicherte sich die dreimalige Olympiasiegerin Julia Simon (Frankreich/0 Strafrunden), Zweite wurde die Italienerin Lisa Vittozzi (0/+2,9).

Biathlon: Hettich-Walz ärgert sich

„Es ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich habe alles gegeben, ich kann mir nichts vorwerfen“, sagte Hettich-Walz, die in der Loipe die entscheidenden Sekunden auf Jeanmonnot verlor, am ARD-Mikrofon: „Dass die Saison jetzt lange war, merke ich auch. Ich hatte seit der Geburt meiner Tochter nicht mehr wirklich Urlaub.“

Außer Hettich-Walz, die in der vergangenen Saison eine Babypause eingelegt hatte, verpassten alle weiteren Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) einen Platz unter den ersten 20.

Voigt hat am Schießstand zu kämpfen

Marlene Fichtner (0/+1:33,7 Minuten), Vanessa Voigt (0/+1:38,6), die alleine für das Stehendschießen über eine Minute benötigte, Julia Tannheimer (3/+1:40,3), Julia Kink (3/+2:11,4) und Selina Grotian (3/+2:17,1) lagen alle deutlich zurück.

Besonders Voigt hatte am Schießstand zu kämpfen. „Ich kam heute zum Anschießen und habe schon gemerkt, dass ich mich total träge fühle. Die Bedingungen machen es nicht leichter. Es schlaucht brutal auf der Strecke. Das merkt man dann am Schießstand, dass die Reizleitung nicht so vorhanden ist“, erklärte die 28-Jährige.

Zumindest behauptete Deutschland seinen fünften Platz in der Nationenwertung, der den wichtigen sechsten Startplatz in der kommenden Saison bedeuten würde.

Biathlon: Verfolgungsrennen am Samstag

Am Samstag geht es mit den Verfolgungen der Männer und Frauen weiter. Im Jagdrennen der Biathleten (13.30 Uhr) startet Nawrath nur 17,8 Sekunden nach dem Norweger Sturla Holm Lägreid in die Loipe.