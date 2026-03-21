Startet Nawrath eine Aufholjagd? - SPORT1

SPORT1 21.03.2026 • 13:00 Uhr An diesem Wochenende steht in Oslo der letzte Biathlon-Weltcup des Winters auf dem Programm. Die Männer sind am Samstag in der Verfolgung gefordert.

Auf den Sprint folgt im Biathlon oftmals die Verfolgung – so auch beim letzten Weltcup der Saison 2025/26. Im norwegischen Oslo gehen die deutschen Athleten um Philipp Nawrath am Samstag ab 16:15 Uhr (im Liveticker auf SPORT1) im Jagdrennen über 12,5 Kilometer an den Start.

Nawrath wird als erster Deutscher das Rennen aufnehmen und nach einem mittelmäßigen Sprint mit 36 Sekunden Rückstand auf die Spitze starten. Am Freitag blieb der 33-Jährige im Gegensatz zu vielen anderen Athleten am Schießstand zwar fehlerfrei, konnte auf der Loipe aber nicht mit den Schnellsten mithalten und belegte am Ende Rang acht.

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Biathlon: Das ist die Ausgangslage für die weiteren Deutschen

Aus dem deutschen Team sind neben Nawrath auch Philipp Horn (Platz 12, +1:06 Minuten), Justus Strelow (Platz 13, +1:07), Franz Schaser (Platz 24, +1:40), Elias Seidl (Platz 48, +2:21), Lucas Fratzscher (Platz 55, +2:36) und Leonard Pfund (Platz 58, +2:40) dabei. Mit den vorderen Plätzen werden diese aber wohl nichts mehr zu tun haben.

Den Sieg machen aller Voraussicht nach wieder die Top-Nationen unter sich aus: Die beste Chancen hat Sturla Holm Laegreid aus Norwegen, der als Sieger des Sprints das Stadion als Erster verlassen darf. Nur wenige Sekunden danach werden die Franzosen Emilien Jacquelin und Éric Perrot folgen.