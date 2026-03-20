Holt Perrot den Gesamtweltcup? - SPORT1

SPORT1 20.03.2026 • 13:00 Uhr Ein letztes Mal in dieser Wintersaison tritt die Biathlon-Elite gegeneinander an. An diesem Wochenende findet das Finale in Oslo statt. Für die Männer steht heute der Sprint an.

Am Holmenkollen im norwegischen Oslo findet vom 19. bis 22. März das Weltcup-Finale der Biathlon-Saison 2025/2026 statt. Für die Männer beginnt das Biathlon-Wochenende am Freitagnachmittag mit dem 10-Kilometer-Sprint (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER).

Der Franzose Eric Perrot dominiert die Gesamtwertung bei den Männern mit 1.058 Punkten und hat einen Vorsprung zum schwedischen Rivalen Sebastian Samuelsson von 244 Punkten. Der 24-Jährige muss es in Norwegen einmal auf Platz 14 oder besser schaffen, dann ist ihm der Sieg im Gesamtweltcup nicht mehr zu nehmen.

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Am vergangenen Wochenende musste Perrot allerdings einen Dämpfer einstecken, weshalb er nun um den Gewinn der kleinen Kristallkugel bangt. Im Sprint in Estland landete Perrot nur auf Rang zwölf – da Samuelsson Siebter wurde, konnte sich der Schwede in dieser Wertung einen Vorsprung von 45 Punkten aufbauen.

Perrot steht in der Sprintwertung nur noch auf Platz drei, vor ihm der Italiener Tommaso Giacomel, während Samuelsson aktuell in Führung liegt.

Deutscher Biathlon-Star Nawrath möchte gute Form bestätigen

Mit Blick auf die deutschen Athleten liegt der Fokus beim aktuell besten DSV-Biathleten Philipp Nawrath. In Otepää konnte sich der 33-Jährige den dritten Platz sichern. Diesen Einzelerfolg möchte er nun beim Weltcup-Finale in Oslo bestätigen.