Biathlon heute live: Massenstart der Frauen in Kontiolahti im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 07.03.2026 • 10:30 Uhr Beim Biathlon-Weltcup in Finnland steht das nächste Rennen ohne Franziska Preuß an. Kann eine andere Deutsche erneut überzeugen?

Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti steht heute der Massenstart der Frauen auf dem Programm. Um 13.40 Uhr (LIVE im Ticker auf SPORT1) gehen die Athletinnen in Finnland an den Start.

Die deutschen Fans dürfen dabei bekanntlich nicht mehr auf die unmittelbar nach Olympia zurückgetretene Franziska Preuß hoffen, mit Marlene Fichtner hat aber eine DSV-Sportlerin im Einzel überzeugt. Gelingt ihr ein neuerlicher Coup?

Massenstart der Frauen: So können Sie Biathlon heute live im TV & Stream verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max

ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max Ticker: SPORT1.de und SPORT1-APP

Mit einem starken fünften Rang im Einzel über 15 km hat Fichtner im ersten Rennen nach der Ära Preuß ein Ausrufezeichen gesetzt und nach den zahlreichen Olympia-Enttäuschungen gleich für einen unerwarteten deutschen Lichtblick gesorgt.

Biathlon: Deutsche Frust-Ergebnisse bei Olympia

Abgesehen von Fichtner setzten sich dagegen die Frusterlebnisse für das deutsche Biathlon-Team im Weltcup fort. Bei Olympia hatte es nur mit der Mixed-Staffel Bronze gegeben.

„Mit nur einer Medaille können und wollen wir im deutschen Biathlon nicht zufrieden sein. Unser Anspruch als Team und Verband ist ein anderer, und dem stellen wir uns“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling vor dem Auftakt in Kontiolahti. Entsprechende Analysen hätten bereits begonnen.