Biathlon heute live: Massenstart der Frauen in Kontiolahti im Free-TV, Livestream & Ticker

Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti steht heute der Massenstart der Frauen auf dem Programm. Um 13.40 Uhr (LIVE im Ticker auf SPORT1) gehen die Athletinnen in Finnland an den Start.
Deutsche Überraschung im Massenstart?
Die deutschen Fans dürfen dabei bekanntlich nicht mehr auf die unmittelbar nach Olympia zurückgetretene Franziska Preuß hoffen, mit Marlene Fichtner hat aber eine DSV-Sportlerin im Einzel überzeugt. Gelingt ihr ein neuerlicher Coup?
Mit einem starken fünften Rang im Einzel über 15 km hat Fichtner im ersten Rennen nach der Ära Preuß ein Ausrufezeichen gesetzt und nach den zahlreichen Olympia-Enttäuschungen gleich für einen unerwarteten deutschen Lichtblick gesorgt.
Biathlon: Deutsche Frust-Ergebnisse bei Olympia
Abgesehen von Fichtner setzten sich dagegen die Frusterlebnisse für das deutsche Biathlon-Team im Weltcup fort. Bei Olympia hatte es nur mit der Mixed-Staffel Bronze gegeben.
„Mit nur einer Medaille können und wollen wir im deutschen Biathlon nicht zufrieden sein. Unser Anspruch als Team und Verband ist ein anderer, und dem stellen wir uns“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling vor dem Auftakt in Kontiolahti. Entsprechende Analysen hätten bereits begonnen.
Im Massenstart müssen die Athletinnen 12,5 km zurücklegen. Dabei wird viermal geschossen, je zweimal im Stehen und im Liegen.