Biathlon heute live: Massenstart der Herren in Kontiolahti im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 08.03.2026 • 14:00 Uhr In Kontiolathi steht der Massenstart der Herren auf dem Programm. Kann Philipp Nawrath wieder überzeugen?

Beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti steht der letzte Wettkampftag auf dem Programm. Die Herren müssen sich am Sonntag im Massenstart beweisen (16.55 Uhr im LIVETICKER).

Im deutschen Fokus stehen dürfte dabei Philipp Nawrath, der unlängst im Einzel mit einer guten Performance überzeugen konnte. Über die 20 Kilometer verpasste er als Fünfter zwar einen Podestplatz, zeigte aber eine starke Leistung.

Massenstart der Herren: So können Sie Biathlon heute live im TV & Stream verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max

ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max Ticker: SPORT1.de und SPORT1-APP

So handelte sich Nawrath aufgrund seiner zwei Schießfehler zwar zwei Strafminuten ein, ihm gelang aber auch die Laufbestzeit.

„Es ist ärgerlich, dass der letzte Schuss danebengegangen ist, da habe ich mich extra nochmal fokussiert. Aber ich hatte heute starke Ski, das war richtig geil“, sagte er im Anschluss im ZDF-Interview.

Nawrath mit Chancen im Massenstart

Beim Massenstart, wo es statt Strafminuten Strafrunden zu absolvieren gibt, dürfte sich der 33-Jährige im Hinblick auf seine starke Laufform einiges ausrechnen.