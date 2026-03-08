Biathlon heute live: Massenstart der Herren in Kontiolahti im Free-TV, Livestream & Ticker

Beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti steht der letzte Wettkampftag auf dem Programm. Die Herren müssen sich am Sonntag im Massenstart beweisen (16.55 Uhr im LIVETICKER).
Podium für Nawrath?
Im deutschen Fokus stehen dürfte dabei Philipp Nawrath, der unlängst im Einzel mit einer guten Performance überzeugen konnte. Über die 20 Kilometer verpasste er als Fünfter zwar einen Podestplatz, zeigte aber eine starke Leistung.
Massenstart der Herren: So können Sie Biathlon heute live im TV & Stream verfolgen:
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1-APP
So handelte sich Nawrath aufgrund seiner zwei Schießfehler zwar zwei Strafminuten ein, ihm gelang aber auch die Laufbestzeit.
„Es ist ärgerlich, dass der letzte Schuss danebengegangen ist, da habe ich mich extra nochmal fokussiert. Aber ich hatte heute starke Ski, das war richtig geil“, sagte er im Anschluss im ZDF-Interview.
Nawrath mit Chancen im Massenstart
Beim Massenstart, wo es statt Strafminuten Strafrunden zu absolvieren gibt, dürfte sich der 33-Jährige im Hinblick auf seine starke Laufform einiges ausrechnen.
Deutlich schwieriger sind derweil die Aussichten der anderen deutschen Biathleten, von denen beim Einzel keiner unter den Top 25 landete.