Biathlon heute live: Staffel der Damen in Kontiolahti im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 08.03.2026 • 10:30 Uhr Die Frauen treten im letzten Staffel-Rennen der Biathlon-Saison in Kontiolahti an. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie das Rennen im TV, Livestream & Ticker verfolgen können.

Im fünften und letzten Staffel-Rennen der Biathlon-Frauen in dieser Saison kommt es am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) zum ultimativen Showdown: Welche Nation krönt sich in der Staffelwertung zum Gesamtsieger?

Topfavoritinnen auf den Sieg sind die Damen aus Frankreich. Die Olympiasiegerinnen führen den Staffel-Weltcup knapp vor Norwegen an. Die deutsche Mannschaft ist beim finalen Rennen ein Kandidat für das Podest. Auch die Schwedinnen wussten bislang in den Einzelrennen in Kontiolahti zu überzeugen.

Hier sehen Sie die Biathlon-Staffel der Damen LIVE im TV, Stream & Ticker:

TV: ZDF und Eurosport

und Stream: sportstudio.de, Discovery

sportstudio.de, Discovery Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Biathlon: Fichtner mit Rückenwind in der Staffel

Das deutsche Team hat am Samstagabend das Aufgebot für die letzte Staffel der Saison verkündet. Den Anfang macht Marlene Fichtner, die in Finnland mit Platz fünf im Einzel und Platz vier im Massenstart überzeugte.