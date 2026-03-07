Biathlon heute live: Staffel der Herren in Kontiolahti im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 07.03.2026 • 12:30 Uhr Die Männer treten im letzten Staffel-Wettbewerb der Saison in Kontiolahti an. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie das Rennen im TV, Livestream & Ticker verfolgen können.

Im fünften und letzten Staffel-Rennen der Biathlon-Herren in dieser Saison am Samstag (ab 15.40 Uhr LIVE im Ticker) kommt es zum ultimativen Showdown: Welche Nation krönt sich in der Staffel-Wertung zum Gesamtweltcup-Sieger?

Nach vier Staffeln in der Pole Position liegt Norwegen mit 345 Punkten, dicht gefolgt von der französischen Auswahl mit 315 Punkten. Auf den Rängen drei und vier folgen Schweden (250) und das deutsche Quartett (220). Gelingt den DSV-Startern noch der Sprung aufs Gesamtpodest?

Hier sehen Sie die Biathlon-Staffel der Herren LIVE im TV, Stream & Ticker:

TV: ZDF und Eurosport

Stream: sportstudio.de; Discovery

Ticker: Sport1.de und in der SPORT1-App

Biathlon: Deutsche Staffel ohne Chance auf Platz eins

Für einen Sieg erhält eine Staffel 90 Punkte, für den zweiten Rang 75, für Rang drei 65. Sollte folglich die norwegische Auswahl einen der ersten beiden Ränge belegen, hätten sie im Gesamtranking Platz eins sicher.

Norwegen um die Olympiasieger Johann Olav-Botn und Johannes Dale-Skjevdal geht als Favorit ins Rennen, die Olympiasieger-Staffel aus Frankreich (Fabien Claude, Emilien Jaquelin, Fillot Maillet und Eric Perrot) will allerdings noch ein Wörtchen im Kampf um die Krone mitreden.