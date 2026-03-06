Biathlon in Kontiolahti: Einzel der Männer LIVE im TV, Stream und Ticker - wie schlägt sich Youngster Pfund?

SPORT1 06.03.2026 • 14:10 Uhr Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti sind die deutschen Herren im Einzel gefordert. Wie schlägt sich der reingerückte Youngster Leonhard Pfund?

Die Olympischen Winterspiele sind vorbei, der Biathlon-Weltcup nimmt wieder Fahrt auf. Im finnischen Kontiolahti steigen aktuell die nächsten Wettkämpfe, am Freitag steht um 17.10 Uhr das Einzel der Herren über 20 Kilometer auf dem Programm (im LIVETICKER).

Nach dem enttäuschenden Auftritt bei Olympia - der deutschen Mannschaft gelang mit Bronze in der Mixed-Staffel nur eine Medaille - sollen bei den letzten drei Weltcup-Stationen in diesem Jahr wieder Erfolge her.

Biathlon: So verfolgen Sie das Einzel der Männer LIVE im TV, Stream und Ticker

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max

ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max Ticker: SPORT1.de und SPORT1-APP

In Kontiolahti wird sich aber nicht nur das gewohnte Personal für den DSV auf den Weg machen. Routinier Justus Strelow fällt aufgrund eines gebrochenen Fingers kurzfristig aus, das gab Sportdirektor Felix Bitterling bekannt.

Pfund bekommt nächste Chance

Stattdessen bekommt Youngster Leonhard Pfund die Chance. Bereits vor Olympia durfte er in Nove Mesto Weltcup-Luft schnuppern, gewann mit Marlene Fichtner sogar die Single-Mixed-Staffel, ehe dem Duo der Sieg nachträglich aberkannt wurde.

„Diese Nominierung hat er sich verdient. Gleichzeitig ist klar, dass auch er Zeit brauchen wird und Entwicklung nicht linear verläuft. Umso wichtiger ist es, dass junge Athleten diesen Weg als Motivation verstehen“, erklärte Bitterling.