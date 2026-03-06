Die Olympischen Winterspiele sind vorbei, der Biathlon-Weltcup nimmt wieder Fahrt auf. Im finnischen Kontiolahti steigen aktuell die nächsten Wettkämpfe, am Freitag steht um 17.10 Uhr das Einzel der Herren über 20 Kilometer auf dem Programm (im LIVETICKER).
Biathlon in Kontiolahti: Einzel der Männer LIVE im TV, Stream und Ticker - wie schlägt sich Youngster Pfund?
Biathlon-Youngster darf sich beweisen
Nach dem enttäuschenden Auftritt bei Olympia - der deutschen Mannschaft gelang mit Bronze in der Mixed-Staffel nur eine Medaille - sollen bei den letzten drei Weltcup-Stationen in diesem Jahr wieder Erfolge her.
Biathlon: So verfolgen Sie das Einzel der Männer LIVE im TV, Stream und Ticker
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1-APP
In Kontiolahti wird sich aber nicht nur das gewohnte Personal für den DSV auf den Weg machen. Routinier Justus Strelow fällt aufgrund eines gebrochenen Fingers kurzfristig aus, das gab Sportdirektor Felix Bitterling bekannt.
Pfund bekommt nächste Chance
Stattdessen bekommt Youngster Leonhard Pfund die Chance. Bereits vor Olympia durfte er in Nove Mesto Weltcup-Luft schnuppern, gewann mit Marlene Fichtner sogar die Single-Mixed-Staffel, ehe dem Duo der Sieg nachträglich aberkannt wurde.
„Diese Nominierung hat er sich verdient. Gleichzeitig ist klar, dass auch er Zeit brauchen wird und Entwicklung nicht linear verläuft. Umso wichtiger ist es, dass junge Athleten diesen Weg als Motivation verstehen“, erklärte Bitterling.
Neben dem 22-Jährigen stehen bei den deutschen Herren zudem Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath, David Zobel und Philipp Horn im Kader. Letzterer litt zuletzt an einer Erkältung, ist inzwischen aber wieder gesund.