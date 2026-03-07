Biathlon: Kuriose Kollision! Voigt stürzt und reißt Rivalin mit

Dominik Hager 07.03.2026 • 14:14 Uhr Vanessa Voigt und Lou Jeanmonnot kollidieren beim Biathlon-Weltcup unglücklich und kommen zu Fall. Das Malheur endet für beide aber glimpflich.

In einem Biathlon-Massenstart kann es gerade in der ersten Runde schon mal eng werden. Diese Erfahrung mussten beim Weltcup in Kontiolahti ausgerechnet Lou Jeanmonnot und Vanessa Voigt machen, die in einer Abfahrt kollidierten und zu Fall kamen.

Zunächst sah es nach einem eher tölpelhaften Rammstoß von Voigt in Richtung der Französin aus, jedoch brachte die Wiederholung Klarheit, wie es zum Crash kam.

Voigt muss Kirkeeide ausweichen und rammt Jeanmonnot

Voigt wurde in der Mitte des Felden in die Enge getrieben und musste Maren Kirkeeide ausweichen. Bei diesem Manöver erwischte sie unglücklich die links laufende Jeanmonnot.

„Ich glaube, sie ist Kirkeeide ausgewichen. Sie hat sich versucht, schmal zu machen. Das hat aber nicht funktioniert. Lou Jeanmonnot hat das nicht sofort mitbekommen und dementsprechend kam es zur Kollision“, beschrieb ZDF-Experte Sven Fischer den unglücklichen Doppel-Sturz.

Beide Athletinnen hatten aber Glück im Unglück. So konnten sie sich direkt nach dem Sturz wieder auf die Ski begeben und das Rennen fortsetzen. Zwar verloren sie zehn bis 15 Positionen, erreichten aber mit dem Feld den ersten Liegendanschlag. Bei diesem blieben Voigt und Jeanmonnot unbeeindruckt vom Zwischenfall fehlerfrei.

Fichtner verpasst Podium nur knapp