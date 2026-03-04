Biathlon: Kuriose Panne beim Saisonfinale

SPORT1 04.03.2026 • 12:29 Uhr Im IBU-Cup steht das große Saisonfinale an. Im Vorfeld kommt es zu einer kuriosen Panne, wodurch es eine Änderung des Ablaufs gibt.

Umstellung für die Biathleten beim großen Saisonfinale des IBU-Cups in Lake Placid: Wie der Biathlonweltverband bekannt gegeben hat, wird es eine Änderung im Ablauf des abschließenden Rennwochenendes geben.

Eigentlich sollte dieses mit der Mixed- und der Single-Mixed-Staffel starten, doch daraus wird nichts – aus einem kuriosen Grund.

Biathlon: Startnummern hängen beim Zoll fest

Wie Frankreichs Coach Baptiste Desthieux dem Nordic Magazine erklärte, seien die Startnummern bis Dienstag noch nicht an der Strecke angekommen und „hängen beim Zoll fest. Sie sollen gegen Ende der Woche ankommen.“

Zwar fanden schon am vergangenen Wochenende Rennen in Lake Placid statt, allerdings nur im Einzel, bei denen die normalen Startnummern benötigt wurden.