Biathlon: Kuriose Panne beim Saisonfinale

Umstellung für die Biathleten beim großen Saisonfinale des IBU-Cups in Lake Placid: Wie der Biathlonweltverband bekannt gegeben hat, wird es eine Änderung im Ablauf des abschließenden Rennwochenendes geben.
Kuriose Panne beim Biathlon
Im IBU-Cup steht das große Saisonfinale an. Im Vorfeld kommt es zu einer kuriosen Panne, wodurch es eine Änderung des Ablaufs gibt.
Damien Levet zählt zu den Top-Athleten im IBU-Cup
© IMAGO/Harald Deubert
Eigentlich sollte dieses mit der Mixed- und der Single-Mixed-Staffel starten, doch daraus wird nichts – aus einem kuriosen Grund.
Biathlon: Startnummern hängen beim Zoll fest
Wie Frankreichs Coach Baptiste Desthieux dem Nordic Magazine erklärte, seien die Startnummern bis Dienstag noch nicht an der Strecke angekommen und „hängen beim Zoll fest. Sie sollen gegen Ende der Woche ankommen.“
Zwar fanden schon am vergangenen Wochenende Rennen in Lake Placid statt, allerdings nur im Einzel, bei denen die normalen Startnummern benötigt wurden.
Aufgrund der Änderung geht es am Mittwoch mit den Sprints bei den Frauen und Männern los. Danach folgen am Freitag die Massenstarts, ehe die beiden Staffel-Rennen nun für Samstag angesetzt sind.