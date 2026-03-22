Biathlon: Massenstart Frauen live im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 22.03.2026 • 10:30 Uhr Für die Biathletinnen steht das letzte Rennen der Saison auf dem Programm. Wer sichert sich die kleine Kristallkugel im Massenstart?

Im Biathlon-Weltcup steht für die Damen der letzte Wettbewerb der Saison auf dem Programm. Am Holmenkollen in der norwegischen Hauptstadt Oslo steigt ab 13.45 Uhr (im LIVETICKER) der Massenstart.

Der Gesamtweltcup ist vor dem letzten Rennen bereits entschieden, so durfte sich Lou Jeanmonnot über den Titel freuen. Ganz anders dagegen die kleine Kristallkugel in der Massenstart-Wertung.

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Vor dem Wettkampf in Oslo liegt die Französin Julia Simon mit 200 Punkten auf Rang eins, 45 Punkte dahinter folgt Jeanmonnot auf Platz zwei. Neun Punkte dahinter liegt mit Oceane Michelon die dritte Athletin aus Frankreich auf Platz drei.

Sichert sich Simon die Massenstart-Wertung?

Verloren ist vor allem für Jeanmonnot aber noch nichts. Für einen Sieg gibt es 90 Zähler, für Platz fünf beispielsweise nur noch 45 Punkte.

Sollte die Gesamtweltcupsiegerin – oder beispielsweise Michelon – gewinnen, die Konkurrenz aber aber nur ein paar Plätze weiter hinten landen, wäre eine Änderung der Platzierungen im letzten Rennen durchaus noch möglich.