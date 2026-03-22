Biathlon: Massenstart Männer live im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 22.03.2026 • 12:45 Uhr Mit dem Massenstart der Herren steigt das letzte Biathlon-Rennen der Saison. Wer gewinnt am legendären Holmenkollen?

Es ist soweit: Im Biathlon-Weltcup steht das allerletzte Rennen der Saison 2025/26 auf dem Programm. Am legendären Holmenkollen in der norwegischen Hauptstadt Oslo messen sich die Herren im abschließenden Massenstart (ab 15.45 Uhr im LIVETICKER).

Nach einer kurzfristigen Änderung veränderte sich die Startzeit am Sonntag noch einmal. Aufgrund von „herausfordernden“ Wetterbedingungen zog der Weltverband IBU den eigentlich für 16.30 Uhr geplanten Wettkampf der Männer um 45 Minuten nach vorne.

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Große Entscheidungen stehen aber nicht mehr auf dem Programm. Den Gesamtweltcup konnte sich der Franzose Eric Perrot bereits zuvor sichern, gleiches gilt für die Disziplinwertung, beziehungsweise die kleine Kristallkugel im Massenstart.

Prestigeträchtig ist die Veranstaltung aber dennoch. So darf der Sieger des Rennens traditionell der königlichen Loge, beziehungsweise den sich dort befindlichen Mitgliedern des Königshauses einen Besuch abstatten.

Als Favoriten gelten wie zuletzt Gesamtweltcupsieger Perrot und sein Teamkollege Emilien Jacquelin, aber auch die Norweger um Sprint-Sieger Sturla Holm Laegreid.