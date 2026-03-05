Umjubeltes Novum im Biathlon: "Es ist verrückt"

Bei Olympia verpassten beide die erhoffte Einzelmedaille - nun haben sich die schwedischen Biathlon-Schwestern Elvira und Hanna Öberg mit einem besonderen Moment getröstet.
Besonderer Biathlon-Moment
Elvira Öberg holte beim Weltcup in Kontiolahti nach fehlerfreier Schießleistung ihren umjubelten dritten Saisonsieg: Sie gewann das Einzel vor ihrer Schwester Hanna (1/+41,3 Sekunden) und Paulina Batovska Fialkova aus Tschechien (1/45,0). Für die Öberg-Schwestern war es im Weltcup der erste Doppelsieg überhaupt.
Biathlon: Elvira und Hanna Öberg triumphieren
„Ich mag es hier in Kontiolahti, ich mag die Strecke - es ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen“, kommentierte Elvira Öberg im ZDF ihren Sieg. Schwester Hanna gratulierte im Doppel-Interview augenzwinkernd: „Ich habe heute 19 Mal getroffen, sie 20 Mal - da ist sie die verdiente Siegerin.“ Im Gespräch mit dem schwedischen Sender SVT ergänzte Elvira Öberg, dass sie selbst von ihrer makellosen Leistung überrascht gewesen sei: „Es ist verrückt, dass ich heute vier Zeros geschossen habe.“
Aus deutscher Sicht sorgte Marlene Fichtner auf Platz 5 für eine dicke Überraschung. Janina Hettich-Walz (2/+2:22,8 Minuten) vergab mit zwei Fehlern beim letzten Anschlag Einlage eine bessere Platzierung und wurde Neunte. Selina Grotian (3/+3:31,9), Vanessa Voigt (3/3:56,6), immerhin Vierte im Olympia-Einzel, und Julia Tannheimer (4/+4:13,9) belegten die Ränge 20, 25 und 28.
Am Freitag (17.10 Uhr) geht es in Kontiolahti mit dem Einzel der Männer über 20 km weiter. Für den DSV sind Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Leonhard Pfund und David Zobel am Start. Justus Strelow fehlt verletzt. Am Samstag folgen der Massenstart der Frauen (13.40 Uhr) und die 4x7,5km-Staffel der Männer (15.40 Uhr).