Umjubeltes Novum im Biathlon: "Es ist verrückt"

SPORT1 05.03.2026 • 20:54 Uhr Den Schwestern Elvira und Hanna Öberg gelingt in Kontiolahti ihr erster Doppelsieg überhaupt. Elvira Öberg ist überrascht, wie glatt es lief.

Bei Olympia verpassten beide die erhoffte Einzelmedaille - nun haben sich die schwedischen Biathlon-Schwestern Elvira und Hanna Öberg mit einem besonderen Moment getröstet.

Elvira Öberg holte beim Weltcup in Kontiolahti nach fehlerfreier Schießleistung ihren umjubelten dritten Saisonsieg: Sie gewann das Einzel vor ihrer Schwester Hanna (1/+41,3 Sekunden) und Paulina Batovska Fialkova aus Tschechien (1/45,0). Für die Öberg-Schwestern war es im Weltcup der erste Doppelsieg überhaupt.

Biathlon: Elvira und Hanna Öberg triumphieren

„Ich mag es hier in Kontiolahti, ich mag die Strecke - es ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen“, kommentierte Elvira Öberg im ZDF ihren Sieg. Schwester Hanna gratulierte im Doppel-Interview augenzwinkernd: „Ich habe heute 19 Mal getroffen, sie 20 Mal - da ist sie die verdiente Siegerin.“ Im Gespräch mit dem schwedischen Sender SVT ergänzte Elvira Öberg, dass sie selbst von ihrer makellosen Leistung überrascht gewesen sei: „Es ist verrückt, dass ich heute vier Zeros geschossen habe.“

Aus deutscher Sicht sorgte Marlene Fichtner auf Platz 5 für eine dicke Überraschung. Janina Hettich-Walz (2/+2:22,8 Minuten) vergab mit zwei Fehlern beim letzten Anschlag Einlage eine bessere Platzierung und wurde Neunte. Selina Grotian (3/+3:31,9), Vanessa Voigt (3/3:56,6), immerhin Vierte im Olympia-Einzel, und Julia Tannheimer (4/+4:13,9) belegten die Ränge 20, 25 und 28.