Biathlon-Star gesteht: "Mental wird mir eine Pause guttun"

Johannes Vehren 25.03.2026 • 23:42 Uhr Nach den letzten Weltcuprennen der Saison steht für Justus Strelow der Urlaub an. Der olympische Bronzemedaillen-Gewinner freut sich darauf, mental vom Biathlon abschalten zu können.

Hinter Justus Strelow liegt eine lange Saison, die im Februar durch die Olympischen Winterspiele ihr Highlight erlebte. Dort gewann der Biathlet mit der deutschen Mixed-Staffel Bronze. Der 29-Jährige schloss am vergangenen Wochenende den letzten Weltcup in Oslo mit zufriedenstellenden Ergebnissen ab, weshalb er sich nun auf eine Pause freut.

„Es ist von Vorteil, ein langes Wettkampfjahr mit positiven Eindrücken abzuschließen. Man begibt sich dann nicht grübelnd und mit negativen Gedanken in die Sommerpause“, schrieb Strelow in seiner Kolumne für die Sächsische Zeitung.

Biathlon: Strelows Familie musste zurückstecken

Er fügte hinzu: „Die freie Zeit, die jetzt vor mir liegt, kann ich stattdessen unbeschwert genießen. Nicht allein körperlich, vor allem auch mental wird mir eine Pause vom Biathlon guttun.“

Strelow verwies darauf, dass er seit November „nahezu durchgehend unterwegs“ gewesen ist und jegliche Termine entweder absagen oder in die freie Zeit schieben musste.

„Auch das Familienleben hat oft genug hinter meinem Sport zurückgestanden“, gestand der deutsche Biathlet und freute sich zugleich darauf, ab sofort vieles nachholen und seine Batterien aufladen zu können.

Deutscher Biathlon-Star plant Urlaub in Südafrika

Für ihn geht es mit seiner Frau Elli und seinem Sohn Karl in den Urlaub nach Südafrika. Doch schon jetzt denkt Strelow an die nächste Saison.