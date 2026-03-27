Biathlon-Star trifft Zukunftsentscheidung

SID 27.03.2026 • 13:31 Uhr Mit 33 Jahren hat der Erfolgsgarant des französischen Teams nicht genug. Die Heimspiele sind das Ziel.

Der fünfmalige Biathlon-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet will seine Karriere bis zu den Winterspielen in seiner französischen Heimat im Jahr 2030 fortsetzen.

„In Peking war ich 29 Jahre alt. Ich habe mich gefragt, ob ich in vier Jahren auf den Skiern noch leistungsfähig sein würde“, sagte der 33-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP: „Ich habe gezeigt, dass ich immer noch sehr fit bin und bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina sogar zu den Leistungsstärksten auf den Skiern gehörte. Warum also nicht mit 37 Jahren?“

Fillon Maillet visiert Olympia an

Die Spiele in den französischen Alpen seien nach den drei Goldmedaillen von Antholz nun definitiv sein „nächstes Ziel“, führte Fillon Maillet aus: „Wenn ich mich auf einen Vierjahreszeitraum einlasse, dann nicht nur für zwei Wochen mit einer eher geringen Erfolgschance, sondern für das gesamte Projekt.“ Zuletzt war über einen Rücktritt des Gesamtweltcupsiegers der Saison 2021/22 spekuliert worden, auch weil er mit seiner Partnerin Ende Juli das erste Kind erwartet.