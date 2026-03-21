Biathlon: Verfolgung der Frauen live im Free-TV, Livestream & Ticker

Beim Saisonfinale im Biathlon steht in Oslo am Samstag unter anderem die Verfolgung der Frauen auf dem Programm. Los geht es um 13.45 Uhr.

Die Hoffnungen auf ein deutsches Podium sind am Ende einer weitgehend enttäuschenden Saison recht gering. Vanessa Voigt geht als beste DSV-Athletin als 16. ins Rennen, ihr Abstand auf die Sprint-Siegerin Hanna Öberg beträgt 1:23.8 Minuten.

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Für das DSV-Team sind die Rennen am Holmenkollen die letzte Chance zum Abwenden einer historischen Nullnummer.

„Es war nicht die Saison für die Deutschen“, hatte Ikone Uschi Disl bereits vor dem Finale im Gespräch mit dem SID gesagt. In den vorherigen 63 Rennen gab es keinen einzigen Sieg, auch für das Podest reichte es lediglich siebenmal – in Einzel- und Staffelrennen zusammengenommen.