Biathlon: Verfolgung der Männer LIVE im TV, Stream und Ticker - glänzt Nawrath erneut?

Nach dem Sprint kommt die Verfolgung: Beim vorletzten Weltcup-Stopp im estnischen Otepää sind die deutschen Biathlon-Stars um Philipp Nawrath am Samstag um 13.30 Uhr im Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer gefordert.
Glänzt Nawrath erneut?
Nach seiner starken Leistung im Sprint am Donnerstag wird auch am Samstag mit Nawrath zu rechnen sein, der natürlich an seinen Erfolg anknüpfen möchte.
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Der 33-Jährige hatte im Sprint-Weltcup Platz drei und damit den sechsten Podestplatz seiner Karriere errungen.
Nawrath geht mit 17,8 Sekunden Rückstand auf Sprint-Sieger Sturla Holm Laegreid in die Verfolgung.
Biathlon: Weltcup-Finale in Oslo
Neben ihm starten auch Philipp Horn (Platz 26, +1:37,1 Minuten), Leonard Pfund (Platz 34, +1:45,4) Justus Strelow (Platz 41, +1:55,5), Lucas Fratzscher (Platz 49, 2:08,5) und David Zobel (Platz 60, +2:24,8). Zobel schaffte gerade noch so die Qualifikation für das Jagdrennen.
Nach der Männer-Verfolgung steht beim Weltcup in Estland noch das Pendant der Frauen an, ehe am Sonntag eine Single-Mixed- und eine Mixed-Staffel stattfinden. Im Anschluss gibt es in der kommenden Woche das Weltcup-Finale im schwedischen Oslo.