Biathlon: Verfolgung der Männer LIVE im TV, Stream und Ticker - glänzt Nawrath erneut?

SPORT1 14.03.2026 • 10:30 Uhr Die Verfolgung der Männer im estnischen Otepää steht an. Kann Philipp Nawrath erneut glänzen?

Nach dem Sprint kommt die Verfolgung: Beim vorletzten Weltcup-Stopp im estnischen Otepää sind die deutschen Biathlon-Stars um Philipp Nawrath am Samstag um 13.30 Uhr im Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer gefordert.

Nach seiner starken Leistung im Sprint am Donnerstag wird auch am Samstag mit Nawrath zu rechnen sein, der natürlich an seinen Erfolg anknüpfen möchte.

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Nawrath geht mit 17,8 Sekunden Rückstand auf Sprint-Sieger Sturla Holm Laegreid in die Verfolgung.

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Neben ihm starten auch Philipp Horn (Platz 26, +1:37,1 Minuten), Leonard Pfund (Platz 34, +1:45,4) Justus Strelow (Platz 41, +1:55,5), Lucas Fratzscher (Platz 49, 2:08,5) und David Zobel (Platz 60, +2:24,8). Zobel schaffte gerade noch so die Qualifikation für das Jagdrennen.