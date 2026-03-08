Biathlon: Zeitsrafe! Folgenschwerer deutscher Patzer

Johannes Behm 08.03.2026 • 14:32 Uhr Ein unglücklicher Fehler von Marlene Fichtner lässt die Hoffnungen in der Biathlon-Staffel der Damen gar nicht erst entstehen.

Herber Dämpfer für die deutschen Biathlon-Damen in der Staffel im finnischen Kontiolahti: Marlene Fichtner, die als Erste aus dem Quartett an den Start ging, bekam nach einem Regelverstoß im ersten Schießen eine zweiminütige Zeitstrafe aufgebrummt.

Sie hatte schlichtweg aus Versehen nicht alle ihrer Schüsse genutzt. „Es sah so aus, als wäre noch eine Patrone übrig in der Grafik“, hatte sich Kommentator Volker Grube im ZDF gewundert. Nach Sichten der Zeitlupe herrschte dann Klarheit.

Fichtner übergab schließlich auf Rang 18 mit 1:44 Minuten Rückstand an Julia Tannheimer. „Für denjenigen, der den Fehler gemacht hat, ist das immer eine saublöde Sache. Sie weiß, dass sie ihre Mannschaft in eine unlösbare Aufgabe gebracht hat“, kommentierte Grube während dem ersten Wechsel.

Deutsche Biathletin entschuldigt sich bei Team

Die sichtlich niedergeschlagene Fichtner stand kurz darauf Rede und Antwort und erklärte im ZDF unter Tränen ihren Fehler.

„Ich habe zwei Schüsse abgegeben. Und beim zweiten Schuss ist die Scheibe erst nicht gefallen, und dann habe ich gedreht“, sagte die 22-Jährige. „Und dann bin ich an den Anschlag und hatte anscheinend schon vorher repetiert. Also sozusagen zweimal repetiert. Dann ist halt der eine Schuss sozusagen rausgefallen.“

„Dann habe ich im Endeffekt noch zwei Schüsse nachgeladen. In der Abfahrt ist mir dann aufgefallen, dass ich ja eigentlich nochmal drei mindestens hätte nachladen müssen. Also einen mehr“, erläuterte Fichtner.