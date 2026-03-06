Biathlon: Deutscher verpasst Podest - Kristallkugel vergeben

SID 06.03.2026 • 18:51 Uhr Nach zwei Fehlern belegt Philipp Nawrath Rang fünf. Eric Perrot überragt und holt sich die kleine Kristallkugel.

Biathlet Philipp Nawrath hat auch im ersten Rennen nach den Olympischen Winterspielen das Podest verpasst. Der 33-Jährige vergab beim Weltcup in Kontiolahti im Einzel die Chance nach ganz vorne einmal mehr am Schießstand.

Der Olympiafünfte leistete sich zwei Fehler und musste sich trotz bester Laufleistung im Rennen über 20 km mit Rang fünf begnügen. „Es ist ärgerlich, dass der letzte Schuss daneben geht. Ich habe noch einmal abgesetzt und versucht, den Treffer zu setzen. Das habe ich an dem Rennen auszusetzen“, sagte Nawrath im ZDF. Ansonsten habe er aber „richtig starke Ski gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht.“

Biathlon: Sieg nach Frankreich - Deutsche enttäuschen

Der Sieg ging an den überragenden Franzosen Eric Perrot, der mit fehlerfreier Schießleistung vor den beiden Norwegern Sturla Holm Lägreid (0/+29,9 Sekunden) und Vetle Sjaastad Christiansen (0/+47,9) triumphierte.

Nawrath hatte 2:19,6 Minuten Rückstand. Perrot, Olympiazweiter im Einzel, sicherte sich durch seinen vierten Saisonsieg die kleine Kristallkugel in der Einzelwertung. Zudem baute der 24-Jährige seinen Vorsprung im Gesamtweltcup aus.

Lucas Fratzscher (3/+4:50,4), Leonhard Pfund (3/5:06,6), Philipp Horn (4/5:12,2) und David Zobel (2/5:20,8) verpassten auf den Rängen 26, 29, 32 und 35 eine Topplatzierung deutlich. Damit setzten sich die Enttäuschungen von Olympia fort. Dort hatte das DSV-Team nur einmal Bronze mit der Mixed-Staffel geholt. Justus Strelow fehlte wegen eines Fingerbruchs.

Am Samstag geht es mit dem Massenstart der Frauen über 12,5 km (13.40 Uhr/ZDF und Eurosport) sowie der Staffel der Männer über 4x7,5 km (15.40 Uhr) weiter. Bei den Frauen steht die 22 Jahre alte Marlene Fichtner im Blickpunkt, die im Einzel am Donnerstag mit Rang fünf für einen Lichtblick gesorgt hatte.