Ex-Biathlet stirbt mit 27 Jahren - SPORT1

Der ehemalige Biathlet Linas Banys ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Dies gab der litauische Verband in einer Stellungnahme bekannt.
Ex-Biathlet stirbt mit 27 Jahren
Die Biathlon-Welt trauert um einen jungen Sportler, der erst vor nicht allzu langer Zeit seinen Rücktritt erklärt hat.
Linas Banys verstirbt im Alter von 27 Jahren
© IMAGO/HMB-Media
„Unser Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und der gesamten Biathlongemeinschaft“, heißt es in dem kurzen Statement. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht.
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Der Olympiateilnehmer von 2022 war über Jahre hinweg Teil der litauischen Nationalmannschaft. Er nahm nicht nur an den Spielen von Peking teil, sondern auch an drei Weltmeisterschaften.
„Es ist sehr traurig. Ein Mensch auf seinem Höhepunkt, in der wundervollsten Phase seines Lebens und dann passiert das. Es ist traurig, sehr traurig“, sagte Arūnas Daugirdas, Präsident des Verbandes, bei der Zeitung Lietuvos rytas.
Banys startete ab Anfang 2018 im Weltcup, er kam dabei auf 46 Rennen. Außerdem nahm er am IBU-Cup teil. 2024 trat er vom Biathlon zurück.