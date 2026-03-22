"Geniales Gefühl": Nawrath bejubelt Überraschungserfolg

SID 22.03.2026 • 16:31 Uhr Auch die letzte Gelegenheit auf einen Triumph bleibt ungenutzt. Philipp Nawrath kann dennoch voll überzeugen.

Die deutschen Biathleten schließen erstmals in der Geschichte eine Weltcup-Saison ohne Sieg ab. Auch im 58. und letzten Rennen des Winters am Holmenkollen verpassten die Männer den Sprung aufs oberste Treppchen, Philipp Nawrath war im Massenstart über 15 km allerdings so nah dran wie noch nie in dieser Saison. Dank fehlerfreiem Schießen ging der Nesselwanger gemeinsam mit Johan-Olav Botn auf die Schlussrunde, musste dem Norweger aber im Zielsprint den Vortritt lassen.

„Es ist super. Ein geniales Gefühl, so aus der Saison zu gehen. Schöner kann man es sich nicht wünschen“, sagte Nawrath im ZDF: „Das war echt wohltuend. So perfekt durchzukommen, war genial.“ Er habe zunächst noch einige Attacken mitgehen können. „Auf dem letzten Stück war es sehr tief. Da tue ich mich sehr schwer, dass ich vom Fleck komme.“

Nawrath fehlen 3,7 Sekunden

Letztlich fehlten 3,7 Sekunden zu seinem zweiten Karrieresieg. Damit wurde Nawrath wie schon im Sprint von Oberhof im Januar zum zweiten Mal in diesem Winter Zweiter, für den Deutschen Skiverband (DSV) war es der achte Podestplatz der Saison. Dritter wurde der bereits als Gesamtweltcupsieger feststehende Franzose Eric Perrot (2 Strafrunden/+13,7 Sekunden), der sich nach der Verfolgung und dem Einzel mit dem Massenstart die dritte Disziplinwertung des Winters sicherte.

Auch Justus Strelow (1/+1:55,8 Minuten) zeigte als 15. ein solides Rennen, bei Philipp Horn (4/+2:20,0) passte zum Abschluss auf Rang 21 wenig zusammen. Als bester Deutscher schob sich Nawrath durch seinen starken letzten Wettkampf im Gesamtweltcup noch unter die Top Ten.