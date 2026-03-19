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Nächster Rücktritt im Biathlon - die Verkündung fällt kurios aus

Nächster Rücktritt im Biathlon

"Ich werde hier kein langes Essay schreiben, denn es interessiert eh niemanden": Das tschechische Biathlon-Team muss den nächsten Rückzug verkraften.
Adam Vaclavik beendet seine Karriere
Adam Vaclavik beendet seine Karriere
© IMAGO/CTK Photo
Niklas Trettin
"Ich werde hier kein langes Essay schreiben, denn es interessiert eh niemanden": Das tschechische Biathlon-Team muss den nächsten Rückzug verkraften.

Nächster Abschied im tschechischen Biathlon-Team: Adam Vaclavik wird nach dem Ende der Saison einen Schlussstrich ziehen. „C’est la vie – und damit ist die Party aka meine Karriere als Biathlet beendet“, kündigte der 32-Jährige am Donnerstag auf Instagram seinen Rücktritt an. 

Einigermaßen kurios war allerdings die Wortwahl in seiner Botschaft. „Ich werde hier kein langes Essay schreiben, denn es interessiert eh niemanden“, schrieb Vaclavik mit einem Schuss Ironie – und einem Seitenhieb auf diverse Kollegen und Kolleginnen, deren Rücktrittserklärungen oft ausladend ausfallen.

Biathlon-Rücktritt: Vaclavik macht Schluss

„Es war eine wilde Reise mit vielen Höhen und Tiefen, aus der ich vor allem Erfahrungen, Freundschaften und wichtige Lehren mitnehme und genau darauf kommt es an“, fand Vaclavik aber auch persönlichere Töne. Zugleich betonte er seine Dankbarkeit: für das Erreichte und die Möglichkeit, diesen Lebensabschnitt überhaupt erleben zu dürfen.

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Auch Vinklarkova verabschiedet sich

Auch an alle Begleiter, die Teil seiner Biathlon-Reise waren, richtete sich Vaclavik noch einmal: „Und an die, die uns angefeuert haben. Passt auf Euch auf, liebt Euch und feuert uns weiter an!“ Sein größter sportlicher Erfolg war die Silbermedaille bei den Europameisterschaften 2020 im Supersprint. Ein Podestplatz im Weltcup blieb ihm verwehrt. Seit 2016 stand er insgesamt 115 Mal im Weltcup am Start.

Vor wenigen Tagen hatte auch Tereza Vinklarkova ihren Rücktritt vom Biathlon angekündigt. Die 27-Jährige wird dem Leistungssport aber erhalten bleiben und künftig im Langlauf an den Start gehen.

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