Maier holt zum dritten Mal Bronze im Biathlon

Der Allgäuer Marco Maier hat bei den Spielen ein Abo auf den dritten Platz.

Marco Maier hat bei den Paralympischen Winterspielen in Norditalien den Medaillen-Hattrick geschafft. Nach zuvor zweimal Bronze gewann der 26-Jährige in der Sprintverfolgung der stehenden Klasse erneut Bronze und holte im dritten Biathlon-Rennen in Tesero seine dritte Medaille. Nach seinem ersten Platz in der Qualifikation leistete sich der Allgäuer im Finale drei Strafrunden und musste zwei Konkurrenten noch vorbeiziehen lassen.

Für das Team D bleibt es damit bei den zwei Goldmedaillen durch die Triumphe von Anna-Lena Forster, insgesamt gab es für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) 14 Medaillen. Der wegen der hohen Temperaturen in kurzer Hose und T-Shirt gestartete Maier hatte letztlich 35,1 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Chinesen Cai Jiayun und konnte sich den Traum vom Paralympics-Sieg nicht erfüllen. Seine ersten beiden Medaillen hatte er seiner im Vorjahr verstorbenen Mutter gewidmet.