Massenstart: Nawrath belegt Rang sieben

SID 08.03.2026 • 17:42 Uhr Der 33-Jährige leistet sich einen Schießfehler. Philipp Horn erlebt ein Rennen zum Vergessen.

Biathlet Philipp Nawrath hat zum Abschluss des Weltcups in Kontiolahti das Podium verpasst. Im Massenstart über 15 km belegte der 33-Jährige nach einem Schießfehler Rang sieben. Philipp Horn, Olympia-Vierter im Massenstart, erlebte dagegen ein Rennen zum Vergessen. Der 31-Jährige leistete sich vier Schießfehler und kam abgeschlagen nur auf Rang 26.

Der Sieg ging an den Norweger Sturla Holm Lägreid, der nach fehlerfreier Schießleistung vor dem Franzosen Eric Perrot (1/+16,5) und seinem Teamkollegen Vetle Sjaastad Christiansen (1/+24,1) gewann. Nawrath, in Kontiolahti schon Fünfter im Einzel, hatte 37,5 Sekunden Rückstand auf Lägreid, zu Platz drei fehlten nur 13,4 Sekunden. „Das Fazit fällt durchweg positiv aus“, sagte er im ZDF. Perrot holte sich die kleine Kristallkugel im Massenstart und baute seine Führung im Gesamtweltcup aus.