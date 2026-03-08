Biathletin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen die Silbermedaille gewonnen. Nach Sprint-Bronze zum Auftakt war die 34-Jährige aus Stuttgart am zweiten Tag der Wettbewerbe im Einzel der sitzenden Startklasse über 12,5 km in Tesero nur von der Südkoreanerin Yunji Kim zu schlagen. Wicker bescherte dem Team D damit die fünfte Medaille.
Nach Bronze: Wicker lässt Biathlon-Silber folgen
Die 34-Jährige fährt mit einer starken Leistung erneut aufs Podium bei den Winter-Paralympics.
Zum Auftakt holte Wicker Bronze
Wicker leistete sich im ersten Schießen einen Fehler, startete dann aber eine Aufholjagd. Letztlich lag sie 12,8 Sekunden hinter Kim (38:00,01 Minuten/zwei Strafminuten), der sie umgehend im Zielbereich gratulierte. Die US-Topfavoriten, Weltmeisterin Kendall Gretsch (+36,0/1) und Peking-Siegerin Oksana Masters (+47,8/1) folgten auf den Rängen drei und vier.
Wicker holte damit ihre insgesamt fünfte Medaille bei Paralympics, darunter eine goldene 2014 in Sotschi und nun zwei silberne. Die achtmalige Paralympicssiegerin Andrea Eskau wurde disqualifiziert. Die 54-Jährige aus Magdeburg startet bei ihren neunten Paralympics, im Sprint hatte Eskau Platz acht belegt.