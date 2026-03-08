Nach Bronze: Wicker lässt Biathlon-Silber folgen

SID 08.03.2026 • 11:04 Uhr Die 34-Jährige fährt mit einer starken Leistung erneut aufs Podium bei den Winter-Paralympics.

Biathletin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen die Silbermedaille gewonnen. Nach Sprint-Bronze zum Auftakt war die 34-Jährige aus Stuttgart am zweiten Tag der Wettbewerbe im Einzel der sitzenden Startklasse über 12,5 km in Tesero nur von der Südkoreanerin Yunji Kim zu schlagen. Wicker bescherte dem Team D damit die fünfte Medaille.

Wicker leistete sich im ersten Schießen einen Fehler, startete dann aber eine Aufholjagd. Letztlich lag sie 12,8 Sekunden hinter Kim (38:00,01 Minuten/zwei Strafminuten), der sie umgehend im Zielbereich gratulierte. Die US-Topfavoriten, Weltmeisterin Kendall Gretsch (+36,0/1) und Peking-Siegerin Oksana Masters (+47,8/1) folgten auf den Rängen drei und vier.