Nawrath fällt bei Lägreid-Sieg weit zurück

SID 21.03.2026 • 16:54 Uhr Die Verfolgung der Männer in Oslo bietet Spektakel bis zur letzten Sekunde. Am Ende gewinnt Sturla Holm Laegreid mit einer knappen Schuhlänge Vorsprung.

Biathlet Philipp Nawrath hat beim Weltcup-Finale am Holmenkollen seine gute Ausgangsposition nicht in ein Topergebnis ummünzen können. Der 33-Jährige fiel in der Verfolgung über 12,5 km nach vier Strafrunden von Rang acht auf 15 zurück, zum beim Start greifbar scheinenden Podestplatz fehlten letztlich mehr als anderthalb Minuten. Bester Deutscher war stattdessen Justus Strelow mit nur einem Fehler auf Position neun.

Damit bleiben die deutschen Skijäger vor dem Abschlusstag ohne einen Saisonsieg. Auf tiefem Geläuf war die absolute Weltspitze am Samstag weit enteilt, Strelow hatte einen Rückstand von 2:30,1 Minuten auf Sieger Sturla Holm Lägreid. Der fehlerfreie Norweger gewann im Fotofinish sein fünftes Rennen in Serie. Dahinter komplettierten die Franzosen Eric Perrot (0 Strafrunden) und Emilien Jacquelin (2/+1:11,2 Minuten) das Podium. Der bereits feststehende Gesamtweltcupsieger Perrot sicherte sich damit auch die kleine Kristallkugel in der Disziplinwertung Verfolgung.