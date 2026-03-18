Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Biathlon
Biathlon
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Biathlon>

Biathlon: Ex-Weltmeisterin beendet Karriere

Ex-Weltmeisterin beendet Karriere

Lisa Theresa Hauser holte 2021 als erste Österreicherin WM-Gold. Nach dem Weltcupfinale beendet die Tirolerin ihre Karriere.
Mit ihrem Triumph beim Gesamtweltcup erfüllt sich ein Traum für Franziska Preuß. Außerdem gibt es seit 2017 erstmals wieder eine Deutsche an der Biathlon-Spitze. SPORT1 zeigt die erfolgreichsten Biathletinnen der Weltcup-Geschichte.
SID
Lisa Theresa Hauser holte 2021 als erste Österreicherin WM-Gold. Nach dem Weltcupfinale beendet die Tirolerin ihre Karriere.

Lisa Hauser, erste Biathlon-Weltmeisterin aus Österreich, beendet nach dem Saisonfinale am Wochenende im norwegischen Oslo ihre Karriere.

Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Mittwoch bekannt. Die 32-Jährige ist mit vier WM-Medaillen und sechs Weltcupsiegen die erfolgreichste Biathletin ihres Heimatlandes.

Hauser will „neues Kapitel aufschlagen“

Der Biathlonsport habe in den vergangenen Jahren „einfach sehr viel Energie gekostet, mit dem Stress und dem Druck umzugehen und in den Rennen dann auch abliefern zu können“, sagte Hauser.

Sie habe „in letzter Zeit“ gemerkt, „dass sich die Prioritäten in meinem Leben einfach ein bisschen verschoben haben. Der Sport ist nicht mehr das Wichtigste für mich und der Zeitpunkt ist gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Biathlon: Hausers WM-Gold im Massenstart

Hauser gab im Dezember 2012 ihr Weltcup-Debüt, in der Saison 2020/21 feierte sie in Antholz/Italien im Einzel ihren ersten Sieg.

Wenig später gewann die Tirolerin bei der WM in Pokljuka/Slowenien Gold im Massenstart. Im selben Jahr holte die viermalige Olympia-Teilnehmerin die kleine Kristallkugel in der Weltcup-Einzel-Wertung.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite