Para-Biathlon: Bronze für Walter im Sprint

Biathletin Leonie Walter hat bei den Paralympischen Winterspielen Bronze im Sprint der sehbehinderten Klasse gewonnen. Die 22-Jährige, die mit Guide Christian Krasman unterwegs war, blieb im Rennen über 7,5 km fehlerfrei und musste sich in Tesero nur der starken Chinesin Wang Yue (0) und Carina Edlingerova aus Tschechien (0/+28,0 Sekunden) geschlagen geben. Walter, die in der Vorbereitung Probleme mit der Schulter hatte, hatte 39,7 Sekunden Rückstand, für sie war es die insgesamt fünfte Medaille bei Paralympics.
Walter holt Biathlon-Bronze
Die Sehbehinderte gewinnt ihre fünfte Paralympics-Medaille. Johanna Recktenwald und Linn Kazmaier verpassen das Podest.
Leonie Walter (re.) mit Guide Christian Krasman
Zuvor hatten bereits Anja Wicker in der sitzenden Klasse und Marco Maier in der stehenden Klasse Bronze im Biathlon für das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) geholt. Johanna Recktenwald (0/1:25,3 Minuten) belegte bei den Sehbehinderten Rang fünf, Linn Kazmaier (0/+3:05,8) wurde Siebte.