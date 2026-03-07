Newsticker
Biathlon>

Para-Biathlon: Bronze für Walter im Sprint

Walter holt Biathlon-Bronze

Leonie Walter (re.) mit Guide Christian Krasman
Leonie Walter (re.) mit Guide Christian Krasman
© IMAGO/Ralf Kuckuck/SID/Ralf Kuckuck
SID
Die Sehbehinderte gewinnt ihre fünfte Paralympics-Medaille. Johanna Recktenwald und Linn Kazmaier verpassen das Podest.

Biathletin Leonie Walter hat bei den Paralympischen Winterspielen Bronze im Sprint der sehbehinderten Klasse gewonnen. Die 22-Jährige, die mit Guide Christian Krasman unterwegs war, blieb im Rennen über 7,5 km fehlerfrei und musste sich in Tesero nur der starken Chinesin Wang Yue (0) und Carina Edlingerova aus Tschechien (0/+28,0 Sekunden) geschlagen geben. Walter, die in der Vorbereitung Probleme mit der Schulter hatte, hatte 39,7 Sekunden Rückstand, für sie war es die insgesamt fünfte Medaille bei Paralympics.

Zuvor hatten bereits Anja Wicker in der sitzenden Klasse und Marco Maier in der stehenden Klasse Bronze im Biathlon für das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) geholt. Johanna Recktenwald (0/1:25,3 Minuten) belegte bei den Sehbehinderten Rang fünf, Linn Kazmaier (0/+3:05,8) wurde Siebte.

