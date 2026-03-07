Para-Biathlon: Maier holt Bronze

Marco Maier hat bei den Paralympics im Biathlon für die zweite Medaille des deutschen Teams gesorgt. Der 26-Jährige vom SV Kirchzarten gewann im Sprint über 7,5 km der stehenden Klasse hauchdünn Bronze. Zuvor war schon Anja Wicker in Tesero in der sitzenden Klasse Sprint-Dritte geworden.

Maier, der wegen der warmen Temperaturen in kurzer Hose gestartet war, musste sich nach fehlerfreier Schießleistung den beiden Chinesen Cai Jiayun (0) und Liu Xiaobin (0/+21,8 Sekunden) geschlagen geben. Der DBS-Biathlet hatte 28,8 Sekunden Rückstand zur Spitze, aber nur 0,2 Sekunden Vorsprung vor Rang vier. Für Maier war es die dritte Paralympics-Medaille seiner Karriere. Alexander Ehler und Steffen Lehmker landeten auf den Rängen neun und 13.