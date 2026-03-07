Wicker holt Biathlon-Bronze: "Habe ein breites Grinsen"

SID 07.03.2026 • 11:16 Uhr Die 34-Jährige leistet sich zwei Schießfehler. Oksana Masters ist nicht zu schlagen.

Biathletin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen gleich in ihrem ersten Rennen eine Medaille geholt. Die Stuttgarterin gewann zum Auftakt der Wettbewerbe im Sprint über 7,5 km der sitzenden Startklasse in Tesero Bronze und bescherte dem Team D einen starken Start. Die 54-jährige Andrea Eskau wurde Achte.

„Es ist unglaublich, dass ich das gleich am ersten Wochenende geschafft habe, wenn die Eltern und Freunde da sind. Ich habe ein breites Grinsen. Ich habe es mit den zwei Fehlern super spannend gemacht, es war mega eng. Ich hoffe, dass ich die anderen motiviert habe“, sagte eine strahlende Wicker. Auch Bundestrainer Ralf Rombach war „sehr zufrieden. Dass wir gleich beim Auftakt eine Medaille haben, ist wunderbar. Ich hoffe, dass wir den Flow nutzen können.“

Gold ging an die überragende Amerikanerin Oksana Masters. Die 36-Jährige triumphierte nach fehlerfreier Schießleistung vor ihrer Teamkollegin Kendall Gretsch (0/+16,0 Sekunden). Gesamtweltcupsiegerin Wicker hatte nach zwei Schießfehlern 1:11,1 Minuten Rückstand. Eskau, die bereits zum neunten Mal an Paralympics teilnimmt, blieb zwar fehlerfrei, hatte aber läuferisch keine Chance (+2:35,7). Für Masters, die im Vorfeld der Spiele noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war es bereits der zehnte Paralympicssieg und die 20. Medaille insgesamt.