Para-Langlauf: Marburger und Walter holen Silber im Sprint

Langläufer Sebastian Marburger hat sich bei den Paralympischen Winterspielen einen Traum erfüllt. Der 28-Jährige holte im Klassik-Sprint der stehenden Klasse Silber. Für Marburger, der angeschlagen ins Rennen gegangen war, war es bei seiner Paralympics-Premiere die erste Medaille. Zudem sorgten in der Klasse der Sehbehinderten Leonie Walter und Linn Kazmaier für Silber und Bronze.

Marburger, der für den SK Wunderthausen startet, musste sich in Tesero bei frühlingshaften Bedingungen nur Raman Swirydsenka aus Belarus um 2,7 Sekunden geschlagen geben. Benjamin Daviet aus Frankreich wurde Dritter. Marburger war in den Tagen vor dem Rennen wegen eines Infekts der oberen Atemwege stark beeinträchtigt gewesen.

„Ich bin einfach mega happy. Ich habe nicht geglaubt, dass es so gut aufgeht. Es war schon sehr grenzwertig. Deswegen überlege ich, ob das sinnvoll ist, morgen an den Start zu gehen. Ich muss erst mal schauen, wie das Rennen angeschlagen hat“, sagte Marburger mit Blick auf die 10 Kilometer am Mittwoch.

Walter, die im Biathlon-Sprint schon Bronze geholt hatte, kam mit Guide Christian Krasman hinter der Russin Anastasija Bagijan ins Ziel. Für die 22-Jährige war es bereits ihre sechste Paralympics-Medaille. Kazmaier (19) holte sich zusammen mit Florian Baumann mit nur 0,6 Sekunden Rückstand hinter ihrer Teamkollegin Bronze. „Mega. Das Toptalent hat ebenfalls nun schon sechs Para-Medaillen gewonnen.

Kathrin Marchand verpasste bei ihrer Winter-Premiere dagegen hauchdünn das Podium. Die 35-Jährige, die als Ruderin bereits zweimal bei Olympischen Spielen und einmal bei den Sommer-Paralympics am Start gewesen war, lief im Klassik-Sprint beim Sieg der Norwegerin Vilde Nilsen mit nur 1,9 Sekunden Rückstand auf einen beachtlichen vierten Rang. Marchand hatte vor fünf Jahren einen Schlaganfall erlitten.