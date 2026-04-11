Ex-DSV-Coach Röiseland: Blitz-Wechsel zu Norwegens Biathlon-Damen

SID 11.04.2026 • 19:40 Uhr Der DSV hatte sich im März von Sverre Olsbu Röiseland getrennt.

Ex-Bundestrainer Sverre Olsbu Röiseland hat nach seinem Aus bei den deutschen Biathletinnen schnell einen neuen Job gefunden.

Der 35-Jährige wird künftig das Frauenteam in seiner norwegischen Heimat betreuen. Das gab der norwegische Verband am Samstag bekannt.

DSV sucht Röiseland-Nachfolger

Der Deutsche Skiverband (DSV) hatte sich nach dem Weltcupfinale im März in Oslo nach vier Jahren von Röiseland getrennt. Der zweite Coach, Kristian Mehringer, bekommt eine neue Position im Verband. Die Nachfolge ist bislang noch nicht geklärt.

Röiseland formt Team für Heim-WM 2029

In Norwegen bildet Röiseland ab dem 1. Mai gemeinsam mit Marthe Kristoffersen das neue Trainerteam. Seine Hauptaufgaben sind die Vorbereitung auf die Heim-WM 2029 am Holmenkollen sowie die Olympischen Winterspiele ein Jahr später in Frankreich.

Hodenkrebs-OP verläuft erfolgreich

Der DSV hatte erklärt, dass die Trennung private Gründe habe. Röiseland wird im Herbst zum zweiten Mal Vater, deshalb wollte er zurück nach Norwegen. Zudem war bei dem Coach kurz nach den Winterspielen in Mailand und Cortina im Februar Hodenkrebs festgestellt worden. Die Operation verlief nach Röiselands Angaben gut.

Olympia-Misere der deutschen Biathletinnen