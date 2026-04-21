Biathlon-Legende gibt Job auf

SPORT1 21.04.2026 • 12:51 Uhr Marte Olsbu Röiseland war nach ihrer aktiven Biathlon-Karriere als Expertin im norwegischen Fernsehen unterwegs. Doch jetzt wirft die 35-Jährige ihren Job hin.

Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland zieht sich aus ihrer Rolle als TV-Expertin zurück. Wie die 35-Jährige am Montag gegenüber der norwegischen Zeitung Verdens Gang erklärte, wird sie künftig nicht mehr für den Sender NRK im Einsatz sein. „Das ist völlig unmöglich. Ich kann die Arbeit meines eigenen Mannes im Fernsehen weder loben noch kritisieren“, sagte Röiseland.

Grund für ihren Rückzug ist die berufliche Veränderung ihres Ehemanns Sverre Olsbu Röiseland, der Cheftrainer des norwegischen Frauen-Teams wird. Unterstützt wird er dabei von der früheren Langläuferin Marthe Kristoffersen. Zuvor hatte er über vier Jahre hinweg im Trainerstab des Deutschen Skiverbandes gearbeitet. Sein Vertrag lief mit dem Ende der vergangenen Saison aus.

Nach eigenen Angaben hatte die ehemalige Weltklasse-Athletin den Sender bereits frühzeitig über ihre Entscheidung informiert. Sie habe von Beginn an klargestellt, dass sie für den Zeitraum der kommenden drei Jahre nicht als Expertin zur Verfügung stehen werde. „Das wäre eine schreckliche Situation gewesen. Es war schon herausfordernd genug, als er Trainer der deutschen Nationalmannschaft war“, stellte Marte Olsbu Röiseland klar.

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Auch der Chefredakteur des NRK, Anders Sarheim, bestätigte den Abschied der früheren Biathletin. „Wir haben es sehr geschätzt, sie als Teil unseres Teams zu haben, und sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie sie die Expertenrolle ausgefüllt hat“, betonte er: „Sie hat großes fachliches Verständnis bewiesen und es geschafft, dies auf eine Weise zu vermitteln, die sowohl Zuschauer, Hörer als auch Leser sehr geschätzt haben.“