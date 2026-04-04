Biathlon-Star verkündet Baby-News

Daniel Höhn 04.04.2026 • 11:31 Uhr Jesper Nelin ist erstmals Vater geworden. Für den Biathlon-Star beginnt jetzt das "Leben 2.0".

Biathlon-Star Jesper Nelin ist zum ersten Mal Vater geworden. Die Nachricht verkündete der Schwede, der mit Sandra Abremark liiert ist, in den sozialen Medien.

Neben einem Foto, welches Nelin gemeinsam mit seinem Sohn zeigte, schrieb er: „Leben 2.0“.

Viele Stars aus dem Biathlon-Zirkus gratulierten dem Paar – unter anderem Linn Gestblom, Anna Magnusson, Juni Arnekleiv und Ida Lien.

Biathlon-Ass: „Irgendetwas stimmt nicht mit meinem Körper“

Im Januar hatte Nelin bereits verkündet, dass er bald Vater wird – verbunden mit der Hoffnung, dass das Baby erst nach dem Biathlon-Saisonfinale auf die Welt kommt.

Das klappte und so kann sich Nelin aktuell nicht nur um seinen Sohn, sondern auch um sich kümmern, denn beim Saisonfinale schnitt er sehr schwach ab, was ihn rätseln ließ.