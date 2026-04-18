Franziska Preuß schwärmt von deutschem Biathlon-Juwel

Daniel Höhn 18.04.2026 • 19:23 Uhr Nach ihrem Karriereende hat sich Franziska Preuß zur Zukunft im deutschen Biathlon geäußert. Ein Talent lobt sie in höchsten Tönen.

Franziska Preuß hat sich nach dem Ende ihrer Karriere über die Zukunft des deutschen Biathlons ausgelassen.

„Wir haben ja gute Sportler“, sagte Preuß in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung: „Selina Grotian beispielsweise war vergangenes Jahr in den Top 10 im Gesamtweltcup – mit gerade mal 20 Jahren, also die hat auf alle Fälle megaviel Potenzial.“

Männer? „Mannschaft schon recht alt“

Preuß ergänzte: „Auch Julia Kink oder Marlene Fichtner sind Kandidatinnen für die Zukunft. Da gibt es also genügend, aber die sind immer noch recht jung und denen muss man jetzt auch zugestehen, dass man mal Phasen haben darf, wo es noch nicht so läuft.“

Bei den Männern gab sich Preuß zurückhaltender. „Da bin ich schon ein Stück weit weiter weg natürlich. Die Mannschaft ist im Vergleich schon recht alt“, sagte sie: „Da werden in den nächsten Jahren sicher auch Leute wegfallen, aber man hat jetzt noch Zeit, in der die die Fahnen hochhalten, und wo man junge Sportler fördern kann, damit die auch den Schritt in den Weltcup machen.“

Konkret angesprochen auf Simon Kaiser meinte Preuß: „Wenn Simon das Schießen ein bisschen besser hinbekommt, dann ist der auf alle Fälle im Anschlussbereich voll dabei. Mit einem kleinen Leistungssprung kann er dann sicher auch mal in die Top sechs laufen.“