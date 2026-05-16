"Beängstigend": Sorgen um Biathlon-Star aus Norwegen

SPORT1 16.05.2026 • 10:14 Uhr Biathletin Karoline Knotten meldet sich mit einer unschönen Nachricht. Wann die Norwegerin wieder Sport machen kann, ist noch ungewiss. Auch Franziska Preuß reagiert auf die Neuigkeit.

Sorgen um Biathlon-Star Karoline Knotten! Die Norwegerin litt wochenlang unter unerklärlichen Schmerzen. Schließlich stellte sich heraus, dass sich ihr Blinddarm entzündet hatte und sie einen Blinddarmdurchbruch erlitt.

„Da es schon so lange unentdeckt dort blieb, wird die Entfernung etwas komplizierter“, schrieb Knotten unter einem Bild aus dem Krankenhausbett.

Bereits nach dem Weltcup-Rennen auf dem Holmenkollen im März hatte Knotten über Magenbeschwerden geklagt.

Sie unterzog sich daraufhin mehreren Untersuchungen, die das Problem aber nicht fanden: „Es gab unsichere und schmerzhafte Phasen, aber auch Zeiten, in denen ich mich gut gefühlt und das Skifahren in den Bergen genießen konnte.“

Umso überraschter war sie, als dann der Blinddarmdurchbruch festgestellt worden war. Wann sie wieder voll ins Training einsteigen kann, weiß die 31-Jährige aktuell noch nicht.

„Das ist neu und daher ein bisschen beängstigend, aber ich bin bereit für die Herausforderung und werde mein Bestes geben, um weitere Schritte in Richtung der neuen Saison zu machen“, schrieb Knotten lediglich.

Biathlon-Stars melden sich bei Knotten

Unter ihrem Post meldeten sich sofort zahlreiche Biathletinnen. So wünschten ihr unter anderem die Italienerin Lisa Vittozzi und die Schwedin Hanna Öberg Gute Besserung. Die deutsche Ex-Biathletin Franziska Preuß schloss sich den Genesungswünschen ebenso an wie Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjastad Christiansen.

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